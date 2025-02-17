Meteoroloji'den Orta Karadeniz'e uyarı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Orta Karadeniz'e uyarı!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz için uyarılarda bulundu. Yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (300 metre rakım ve üzeri) kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Uyarıda, "Kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-20 santimetre) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Uyarıda ayrıca, kar yağışı nedeniyle muhtemel ulaşımda aksama, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Meteoroloji'den Orta Karadeniz'e uyarı!

Meteoroloji'den Orta Karadeniz'e uyarı!

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