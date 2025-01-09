Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar: Bir yanda sağanak, bir yanda çığ tehlikesi...

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir’de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MGM, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 11, en düşük 2; İstanbul’da en yüksek 14, en düşük 11; İzmir’de en yüksek 18, en düşük 11 derece olacak.

HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlerdeki hava tahminlerine yönelik yorumlarda bulundu:

“Kar İstanbul'a gelecek ama tabii ne zaman geleceği hep soru işareti olarak kalıyor. Hani yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi. Ama 10-11 gelecek diyorduk. Fakat sistem biraz gecikiyor. Daha doğrusu Balkanlar'da kalacak gibi geliyor. Ama Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'da kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı, ocak ayı ve şubat ayıdır. Aralık ayında pek İstanbul'a kar yağmaz. Kar yağarsa ne kadar yağarsa, aslında 90 yıllık bir geçmişe baktığımız zaman yılbaşında sadece 2 yılbaşı kar yağmış İstanbul'a. Onun için yani İstanbul'un kar beklentisi biraz zor. Hem ısı adası etkisi büyük bir şehir, hem de etrafı denizlerle çevrili olduğu için ılıman bir iklime sahip. Dolayısıyla kar bu hafta gözükmüyor. Yani bu hafta dediğim önümüzdeki hafta da pek gözükmüyor. Bugün hava soğuk ama salı günden itibaren lodos hakim oluyor. Lodosla birlikte de sıcaklıklar 4-5 derece daha artacak. Yani kar beklerken sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki hafta içi, yani salı gününe itibaren ta ki cuma gününe kadar sıcaklıklar İstanbul'da 15-16 dereceye kadar çıkacak. Dolayısıyla kar bu hafta gözükmüyor. Yani bu hafta dediğim önümüzdeki hafta da pek gözükmüyor. Bugün hava soğuk ama salı günden itibaren lodos hakim oluyor. Lodosla birlikte de sıcaklıklar 4-5 derece daha artacak. Yani kar beklerken sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki hafta içi, yani salı gününe itibaren ta ki cuma gününe kadar sıcaklıklar İstanbul'da 15-16 dereceye kadar çıkacak.

YOĞUN KAR OLAN BÖLGELERİ SIRALADI

Prof. Dr. Şen, şöyle devam etti:

“Batı bölgelerde aynı ama bugün ve yarın biraz daha soğuk hava. İstanbul 10 derece civarında. Hatta Anadolu'ya, yani Doğu Anadolu'ya, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı var. Yoğun kar yağışı var. Sahil kesiminde Karadeniz'in de yoğun kuvvetli yağmurlar var. Yarından itibaren o yağış da Türkiye'den ayrılıyor. Yüksek basıncın etkisine giriyoruz. Yüksek basınç deyince şunu anlıyoruz, hava kirliliği ön plana çıkıyor. Yani önümüzdeki hafta içerisinde, Türkiye'nin bazı bölgelerinde, kömür yakılan kasabalarında, şehirlerinde, trafiğin çok yoğun olduğu büyük şehirlerde hava kirliliğini göreceğiz.

ANADOLU’YA KAR GELİYOR