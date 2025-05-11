Meteoroloji'den sağanak Alarmı! Hangi bölgeler risk altında? (11 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Meteoroloji'den sağanak Alarmı! Hangi bölgeler risk altında? (11 Mayıs 2025)

Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bugün öğleden sonra Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ile Mersin’in doğusunun iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

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İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz’de akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanağın, Sivas, Tokat, Yozgat’ın doğusu, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerekiyor.

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