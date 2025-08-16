Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

