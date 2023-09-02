Meteoroloji'den sağanak uyarısı. Bu kez kuvvetli geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Konya çevreleri ve Eskişehir'in güney ilçelerinde, akşam saatlerinde Eskişehir'in doğusu, Konya'nın kuzeyi ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı ilçeleri gece saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra il genelinde, akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı