Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı! Çok kuvvetli yağış geliyor (16 Aralık 2024)

Yurdu etkisi altına alan yağışlı sistem iç ve doğu bölgelerinde bugün etkili olacak. Meteoroloji, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli sağanak yağışların olacağını belirtirken, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde kar yağışının görüleceğini aktardı.
SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava raporunu paylaştı. Yurdumuzun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar yağışı olarak etkili olacak. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği belirtildi.
İç kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, güney kesimlerde 1-3 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği aktarıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında ve Finike çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının doğusu hafif sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyıları ve Finike çevreleri kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Mardin çevreleri dışında) bölgenin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu