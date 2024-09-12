Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Ayrıca, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak:

Ankara: En yüksek 29, en düşük 17 derece

İstanbul: En yüksek 29, en düşük 22 derece

İzmir: En yüksek 31, en düşük 21 derece

Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı bulunmaları önemle hatırlatıldı.