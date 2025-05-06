Meteoroloji’den ‘sarı kod’ uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor (6 Mayıs 2025)

Yurdumuzun çoğu noktasında sıcaklıklarda ciddi artışlar yaşandı. Öyle ki Çarşamba günü sıcaklıkların 30 dereceleri görmesi bekleniyor. Meteoroloji ise bugün için Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde sarı kod uyarısı vererek kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlerde; ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, olacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği de aktarıldı. Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani su baskını ve sel konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 22°C

Parçalı bulutlu

BURDUR 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 9°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN 12°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı