Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı: Şiddetli yağış ve kar geliyor (13 Aralık 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre: Yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların kıyı bölgelerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış beklenirken; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer yoğun kar, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise kar yağışı etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Ülkenin iç ve doğu bölgelerinde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek.

Hava Sıcaklıkları: Kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar: Genel olarak kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla çevreleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Şiddetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz'deki yağışların etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor. Öğleden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt’un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde ise yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak bekleniyor. 300 metre rakım üzerindeki bölgelerde ise yağışlar kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülebilir. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan ve çığ tehlikesi gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.

Buzlanma ve Çığ Uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi, buzlanma ve don riski nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle eğimli ve dik yamaçlarda risk daha yüksek.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla kıyıları ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey-kuzeybatı yönlerinden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ulaşımda aksama ve diğer olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR:

Turuncu Kod: Rize ve Artvin.

Sarı Kod: Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Ardahan.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 5°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Denizli: 11°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 12°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerin yer yer çok bulutlu olması ve sabah ile gece saatlerinde pus ve sis oluşumu öngörülüyor.

Adana: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Kahramanmaraş: 11°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Mersin: 17°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sivas çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali var. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis olayları görülebilir.

Ankara: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

Çankırı: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 4°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 5°C, parçalı ve çok bulutlu

Sivas: 3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu bir hava hakim. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis oluşabilir.

Bolu: 3°C, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

Düzce: 8°C, yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor

Kastamonu: 2°C, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

Zonguldak: 9°C, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu hava hakim. Bölgenin geneli yağmurlu, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Doğu Karadeniz'in yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 9°C, yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

Artvin: 5°C, kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

Samsun: 11°C, yağmurlu

Tokat: 5°C, yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar

Trabzon: 11°C, kuvvetli yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Van, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı görülebilir. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

Erzurum: -4°C, çok bulutlu

Kars: 0°C, çok bulutlu

Malatya: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 2°C, karla karışık yağmur ve

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor.

Diyarbakır °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Siirt °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu