Meteoroloji'den Sinop, Samsun ve Ordu'da sağanak yağış uyarısı. 25 Eylül 2024

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Sinop, Samsun ve Ordu'da sağanak yağış uyarısı. 25 Eylül 2024

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde artacak.

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacak.

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Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 11; İstanbul'da en yüksek 27, en düşük 17; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 18 derece olacak.

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