Meteoroloji’den Şırnak için uyarı!

Meteoroloji Diyarbakır 15'inci Bölge Müdürlüğü, Şırnak çevrelerini gök gürültülü sağanak yağış için uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; akşam saatlerine kadar Şırnak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniliyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz" denildi.