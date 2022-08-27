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Meteoroloji'den son dakika uyarısı. 4 bölge ve 6 ilde sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son dakika bilgilendirme geçerek uyarıda bulundu. Değerlendirmede 4 bölge ve 6 ilde gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hafta sonu beklendiğini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:30
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:31
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı. 4 bölge ve 6 ilde sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacağı Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum, Amasya ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenen yerlerin ise Kastamonu, Karabük ve Çanakkale ve Bolu’da olduğu belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARIDA BULUNULDU

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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