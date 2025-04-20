Meteoroloji’den toz alarmı! Hava kalitesi tehlikede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye yeni bir hava sistemi etkisi altına giriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan, Van, Kütahya, Eskişehir, Erzurum’un kuzey ve Kastamonu’nun kıyı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

SİS, PUS VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşabileceğini bildirdi. Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Bu kuvvetli rüzgârın, özellikle bölgede yaşayanlar için risk oluşturabileceği vurgulandı. Meteoroloji, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olası sorunlara karşı vatandaşları uyardı.

BÖLGESEL HAVA DURUMU DETAYLARI

İç Anadolu: Kuzeydoğu illeri (Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri) ile Kütahya ve Eskişehir’de yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

Karadeniz: Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop ve Kastamonu’nun kıyı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Kuzeydoğu (Erzincan, Van, Erzurum’un kuzeyi) sağanak yağışlı, güneydoğuda ise toz taşınımı etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu: Doğusunda toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesi düşebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, özellikle doğu bölgelerde yaşayanların toz taşınımı ve kuvvetli rüzgârın yaratabileceği olumsuzluklara karşı ekstra özen göstermesini tavsiye etti. Hava durumuyla ilgili güncel bilgilere Meteoroloji’nin resmi kanallarından ulaşılabileceği belirtildi.