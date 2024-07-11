Meteoroloji’den üç il için kuvvetli yağış uyarısı. Sel su baskınları geliyor. Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, bugün saat 10.00 ile 15.00 arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmasının ardından, Kocaeli Valiliği vatandaşları uyardı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bu durumlar ulaşımda aksamalara yol açabilir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.