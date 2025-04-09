Meteorolojiden uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Elazığ'da saatteki hızı 80 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı beklendiği belirtildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ ve bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece ilk saatlere kadar güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizdeki beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış görüleceği tahmin ediliyor" denildi.