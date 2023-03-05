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Meteoroloji'den uyarı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında (Andırın) yarın sabah itibariyle başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:01
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Meteoroloji'den uyarı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olun

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olun
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Bugün yapılan uyarıda yarın sabah saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektikleri konusunda uyarıldı. Meteoroloji uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında (Andırın) kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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