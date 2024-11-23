Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor (23 Kasım hava durumu)

Meteoroloji raporlarına göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batı kesimleri, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinde yağış bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşüşe geçeceği ve cumartesi günü kar ile birlikte yağış görülebileceği belirtiliyor. Trakya’dan itibaren sıcaklıkların azalmaya devam etmesi ve hafta sonu boyunca yağışların etkili olması öngörülüyor. Özellikle Marmara’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olasılığı bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ

Hava durumu tahminlerine göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı yerlerde kuvvetli olması tahmin edilirken, rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA: 17°C - 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 7°C - 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

İSTANBUL: 15°C - 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel olarak kuvvetli yağış görülebilir.

KOCAELİ: 15°C - 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava görülmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, kuzey kesimlerde ise karla karışık yağmur görülebilir. Özellikle kıyı ve kuzey kesimlerde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Rüzgâr; önce güney, ardından kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek.

AFYONKARAHİSAR: 10°C - 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 14°C - 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 15°C - 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA: 15°C - 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu bir hava beklenen bölgede, Batı ve Orta Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Antalya’nın doğu ilçelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr, iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.

ADANA: 12°C - 24°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 16°C - 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

HATAY: 10°C - 21°C

Parçalı ve çok bulutlu.

MERSİN: 15°C - 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu