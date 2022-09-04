Çok şiddetli geliyor. Sağanak bu illeri etkisi altına alacak

Meteoroloji güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; İstanbul, Bursa, Edirne dahil birçok il için yağış uyarısında bulundu. Kocaeli çevresi, Sakarya, Trabzon, Rize ve Artvin için sel uyarısı yapıldı. Bazı yerlerde metrekareye 110 kilograma kadar yağış düşeceği belirtildi.
SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.
Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “(4 – 10 Eylül 2022) Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor” denildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AFAD’DAN AÇIKLAMA
AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz” denildi.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 36°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 37°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 35°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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