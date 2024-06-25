Meteorolojiden yeni uyarı geldi. Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayımladı. Hava sıcaklıkları ile ilgili hem meteoroloji hem de uzmanlardan uyarı geldi.

Yeni rapora göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki 2-3 gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ DA BEKLENİYOR

Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

"BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş aşırı sıcaklarla ilgili vatandaşları uyardı. Sıcaklarla birçok sağlık sorunun doğacağını belirten Ağırtaş özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında çocukların, yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve güneşe direk maruz kalanların daha fazla risk altında olduğunu söyledi.

Bu saat aralığında dışarı çıkılmamasını öneren Ağırtaş, güneş gözlüğü ve şapka takılmasının ve bol sıvı alınmasının önemini belirtti.

HAVA DURUMU

EDİRNE 20°C, 36°C

İSTANBUL 21°C, 31°C

KIRKLARELİ 19°C, 32°C

KOCAELİ 22°C, 32°C

A.KARAHİSAR 18°C, 36°C

İZMİR 24°C, 35°C

MUĞLA 22°C, 39°C

ADANA 25°C, 35°C

ANTALYA 26°C, 31°C

HATAY 25°C, 30°C

ANKARA 21°C, 36°C

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

KONYA 20°C, 37°C

BOLU 15°C, 31°C

ARTVİN 19°C, 28°C

SAMSUN 20°C, 28°C

TRABZON 22°C, 27°C

ERZURUM 12°C, 31°C

KARS 11°C, 29°C

VAN 13°C, 29°C

DİYARBAKIR 20°C, 41°C

GAZİANTEP 23°C, 40°C

ŞANLIURFA 27°C, 42°C