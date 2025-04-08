Meteorolojiden yıldırım düşmesi uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden yıldırım düşmesi uyarısı

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge için yağış uyarısında bulundu.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge için yağış uyarısında bulundu.

a.jpgYapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzincan çevresinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağnak yağış nedeni ile bölgemiz genelinde görülebilecek yıldırım düşmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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