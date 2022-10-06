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Bu İllerde yaşayanlar dikkat. Sağanak geliyor. Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 6 Ekim hava durumu raporuna göre, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 07:52
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Meteoroloji'nin raporuna göre sağanak yağış geliyor. Sarı kodlu uyarı verildi

Bu İllerde yaşayanlar dikkat. Sağanak geliyor. Meteoroloji uyardı
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Meteoroloji 6 Ekim hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den gelen paylaşım:

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Sivas dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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