Meteroloji Tekirdağ’ı uyardı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise şemsiyelerini açarak yollarına devam etti.

Sağanak yağışın cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olduğu gözlemlenirken, trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşandı.

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Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyu sürebileceği konusunda vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.