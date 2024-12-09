Meteroloji Tekirdağ’ı uyardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteroloji Tekirdağ’ı uyardı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

saganak-2.jpg

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise şemsiyelerini açarak yollarına devam etti.

saganak-3.jpg

Sağanak yağışın cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olduğu gözlemlenirken, trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşandı.

saganak-4.jpg​​​​​​​

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyu sürebileceği konusunda vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.

saganak-5.jpg

saganak-6.jpg

Son Haberler
Düzce’de jandarma ve polisten ortak operasyon patlayıcı ele geçirildi
Düzce’de jandarma ve polisten ortak operasyon patlayıcı ele geçirildi
Manisa'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Manisa'da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem (9 Aralık 2024)
Osmaniye'de deprem
Meteroloji Tekirdağ’ı uyardı
Meteroloji Tekirdağ’ı uyardı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş içini Nagehan Alçı'ya döktü! En çok neye üzüldüğünü açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş içini Nagehan Alçı'ya döktü! En çok neye üzüldüğünü açıkladı