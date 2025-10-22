Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olaylara karşı uyarıldı.

İZMİR'E UYARI GELDİ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada özellikle İzmir çevrelerinde meydana gelebilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uyarıda il genelinde etkili olacağı tahmin edilen sağanakta, 12 saatlik periyotlarda metrekareye 21 ila 50 kilogram aralığında yağış bekleniyor.

Öte yandan Muğla'nın batısında zamanla il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla beraber sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.