Babalık davası açmıştı! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan ağır sözler

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Posta Gazetesi’ne, “Babam beni yıllarca idare etmeye çalışmış” diyerek yaşadığı süreçleri şöyle anlattı:

Türkiye, Metin Akpınar’ın iki kızı olduğunu geçtiğimiz yıl bizzat senden öğrendi. Süreç sanırım senin için çok yıpratıcıydı. Nasılsın şu an?

Nebioğlu, “Çok üzgün ve yıpranmış hissediyorum. Babam ve çevresi bana korkunç zararlar verdi. Halen de vermeye devam ediyorlar ama güçlüyüm çünkü biz haklıyız. Duruşmalarda avukatlarının çok onur kırıcı hareketlerde bulunduklarını gözlemliyorum. Ancak gerçekler balçıkla sıvanmaz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Duygu Nebioğlu’na, Kaç yıldır sürdürüyorsun bu mücadeleyi? sorusu yöneltildi.

Nebioğlu ise, "2010 yılında İstanbul’da okuduğum üniversitenin bahçesinde Metin Akpınar’ın çalışanının telefonuna ulaştım ve arayıp kendimi tanıttım. O günden beri mücadele veriyorum."

Hiç vazgeçmek istediğin anlar olmadı mı? Sorusuna ise Duygu Nebioğlu:

"Kendileri, işledikleri suçlardan kurtulmak için beni ve kardeşlerimi hedef gösterdiler. Bu denli kötü olduklarını düşünmüyordum. Her ne kadar yorgun da olsam bana güç veren insanlarla karşılaştım."

SENİ BU SÜREÇTE EN ÜZEN ŞEY NEYDİ?

TEK GECELİK İLİŞKİ DEMESİ ONURUMU ÇOK KIRDI

Biyolojik babam olarak medyaya yaptığı açıklama beni çok üzdü. Annemle ilgili babamla konuştuğumda annemi tanıyormuş gibi söylemlerde bulunmuştu ancak; sonradan bunun tek bir gecelik ilişki olduğunu söylemesi onurumu çok kırdı.

Baban ünlü bir oyuncu olmasaydı, yine bu kadar çok uğraşır mıydın?

BABAM SIRADAN BİRİ OLSA YİNE UĞRAŞIRDIM AMA…

"Babamın burada ünlü değil ne kadar iyi bir adam olduğu tartışılmalı. Babam iyi bir adam olsaydı, ünlü ünsüz hiç fark etmez; biz bu kötü süreçleri yaşamayacaktık. Biyolojik babam sıradan bir adam olsaydı soy bağımın gerçekliği için evet yine uğraşırdım ama psikolojim bu kadar bozulmazdı, kariyerimde de çok iyi noktalara gelirdim."

SARILDIĞIMIZDA BİLE BİR ELİ HEP MASADA OLURDU

Öncesinde Metin Akpınar hayranı mıydın?

"Ben babamın hâlâ hayranıyım. Sonuçta onun filmleriyle, onun sesleriyle büyüdüm. İçimde babamın bu kadar kötü olabileceğini düşünemedim, yıllarca beni idare etmeye çalıştığını anlıyordum. Ben sadece babama tekrar tekrar şans veriyordum.

Ondan bir samimi sıcaklık görmedim. Ben ona sarıldığımda bile bir eli her zaman masada olmuştur. Zaten hayatımda babama birkaç kere sarılabildim. Kendisinden bir beklentim yok, yapması gerekenleri yapmadı; maddi anlamda da tazminat davamız devam ediyor. Keşke bunları yaşamak yerine Nebioğlu ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelseydik."

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

Duygu Nebioğlu 1988 yılında Antalya’da doğdu. İstanbul'da grafik tasarım bölümünü okuyan Duygu Nebioğlu, Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi.

21 yaşında üniversite öğrencisiyken Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendi ve ikiz kız kardeşi olan Nebioğlu'nun, dört kardeş olduğu ortaya çıktı. Annesi ise Suphiye Orancı.

Yeşilçam sanatçısı Metin Akpınar’ın kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler biyolojik anneleri Suphiye Orancı tarafından henüz 2 aylıkken Antalya’daki bir köyde, bir bakıcıya bırakıldı. 6 aylıkken Antalya Valiliği tarafından devlet korumasına alınan ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen ikizler, 6 yaşındayken öğretmen çift Emine-Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi.

SUPHİYE ORANCI KİMDİR?

Duygu Nebioğlu’nun edindiği bilgilere göre Suphiye Orancı, çeşitli filmlerde rol aldı. Orancı’nın şu anda Almanya’da yaşadığı biliniyor.