Metin Arolat'ın otopsi raporundan ortaya çıkanlar şoke etti! Kalp krizi geçirdiği söylenmişti

Düzenleme: Kaynak: Günaydın
Metin Arolat'ın otopsi raporundan ortaya çıkanlar şoke etti! Kalp krizi geçirdiği söylenmişti

Bir otelde sahne aldığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilmişti. Arolat’ın otopsi raporu ortaya çıktı. Ünlü ismin kanında çıkanlar şoke etti.

Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın sahnede rahatsızlanarak yaşamını yitirmesinin ardından otopsi raporuna ulaşıldı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANDI

Ünlü ismin raporda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, kanında alkol ve uyuşturucu madde tespit edildiği öte yandan Arolat’ın kısa süre önce enerji verici serum aldığı da ortaya çıktı.

970027.jpg

Günaydın’da yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Arolat’ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu maddeye rastlandı.

7u.jpg

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ DENMİŞTİ

Raporda, sanatçının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklanmıştı. Arolat’ın hayatını kaybetmeden önce enerji verici bir serum aldığı ve bu uygulamanın da kalp krizini tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor.

metin-arolat-in-otopsi-raporu-aciklandi-18630522-6778-m.webp

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de bir otelde sahne alan Metin Arolat, sahne aldığı esnada fenalaşarak yere yığılmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Arolat’ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken, Arolat’ın sahneye çıkmadan kısa süre önce kendini kötü hissettiği, buna rağmen programı iptal etmediği ortaya çıkmıştı.

metin-arolat-in-otopsi-raporu-aciklandi-18630523-1474-amp.webp

Son Haberler
Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor
Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor
Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu
Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu
Brent petrol 64 dolara geriledi: Fiyatları neden düşüyor?
Brent petrol 64 dolara geriledi
Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor
Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı