Metin Arolat'ın otopsi raporundan ortaya çıkanlar şoke etti! Kalp krizi geçirdiği söylenmişti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın sahnede rahatsızlanarak yaşamını yitirmesinin ardından otopsi raporuna ulaşıldı.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANDI

Ünlü ismin raporda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, kanında alkol ve uyuşturucu madde tespit edildiği öte yandan Arolat’ın kısa süre önce enerji verici serum aldığı da ortaya çıktı.

Günaydın’da yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Arolat’ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu maddeye rastlandı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ DENMİŞTİ

Raporda, sanatçının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklanmıştı. Arolat’ın hayatını kaybetmeden önce enerji verici bir serum aldığı ve bu uygulamanın da kalp krizini tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de bir otelde sahne alan Metin Arolat, sahne aldığı esnada fenalaşarak yere yığılmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Arolat’ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken, Arolat’ın sahneye çıkmadan kısa süre önce kendini kötü hissettiği, buna rağmen programı iptal etmediği ortaya çıkmıştı.