Metin Lokumcu davasında polisler hakkında karar verildi

Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 senesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazıyla fenalaşan 55 yaşındaki emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılandığı davada mahkeme heyeti, aile avukatlarının yeniden keşif talebini kabul etmedi.

Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma akşam saatlerine kadar devam etti. 9 saat süren duruşma esnasında mahkeme heyeti duruşmaya 2 kez birer saat ara verdi.

Duruşmanın sonuna doğru mahkeme heyeti aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında beraat kararı verdi.

Duruşma sebebiyle gün boyu Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"ÖFKELİYİM, CÜMLELERİ SEÇEMİYORUM"

Duruşmadan sonra Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu gerçekleştirdiği açıklamada öfkeli olduğunu belirterek,

“Belki çoğumuz sonucun böyle olacağını biliyorduk, ama biz son ana kadar bir umut bekliyorduk. Karalamaya çalıştılar, babamı hasta ilan ettiler, bile bile hukukun bugün sınıfta kaldığını izledik. Üzüldüğüm nokta gerekçeli kararda o kadar biz 13 yıldan beri anlatmamıza rağmen bizi hiç dinlememişler kendi kafalarına göre zaten kararı netleştirmişler. Bizi buraya hepimizi gelip götürüp hani sizi adliye koridorlarında süründüreceğiz lafını 13 yıl boyunca biz bunu yaşadık. Bu karar benim gözüm ve gönlümde yok hükmünde ben çünkü babamın çok sağlıklı, gücünün yerinde olduğu, o gün orada haklı bir mücadele verdiğine inanıyorum ve bunu da ispatladığını gönül rahatlığıyla tüm Türkiye ve kamuoyunun gördüğüne eminim. Öfkeliyim, cümleleri seçemiyorum, sinirime yenik düşmek istemiyorum. Çünkü hala biz bu coğrafyada yaşıyoruz, her gün üzerimize daha da baskıyla geliyorlar ama bir yerde kırılma noktası olursa maalesef bu ülke çok başka yerlere gidecek. Biz inatla adalete inanmaya çalışıyoruz, hukuka inanmaya çalışıyoruz maalesef yargı da bizi inatla bundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Güçlülerin yanında olmaya çalışıyor ama hiçbir zaman haklının yanında olmaya çalışmıyor. Biz haklıyız bu sonucu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz taktiri kamuoyuna bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Öğretmen olan Metin Lokumcu, 2011 Türkiye genel seçimleriyle ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin’in Hopa ilçesi mitinginden önce yaşanan eylemlerde polis ekiplerinin sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaylar, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden önce, bölgedeki çevre ve üretici haklarına yönelik protestolar sırasında yaşanmıştı.

Lokumcu'nun ölümü sonrası Erdoğan, "Birisi kalp krizinden ölmüş sanırım. Üzerinde durmuyorum" demiş ve eylemlere 'eşkıyalık' ifadelerini kullanmıştı.