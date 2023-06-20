Metin Milli'nin Belvü Gazinosu'ndaki günlerini açıkladı.

Gazeteci Ahmet Altınkaya yakın dostu olduğu Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli'nin ölümünün ardından ağıt benzeri bir yazı kaleme aldı. Altınkaya'nın yazısı şöyle...

Türk Sanat Müziği'nin bir dev ismi aramızdan ayrıldı .Canım abim dünyanın en efendi sanatçısı Metin Milli'yi kaybetmenin büyük acısını yaşıyorum.

1980'li yıllarda sanat müziğine damgasını vuran, hem vokalistleri ve hem de kendi kıyafetlerinde yaptığı yeniliklerle tanınan sanatçı, modern sanat müziği akımını başlatmıştı.

Metin Milli "Seviyorum işte var mı diyeceğin" şarkısıyla herkesin gönlü de taht kurmuştu. Tam 4 altın plak sahibi olan ünlü sanatçı, uzun yıllar Bodrum'daki butik otelinde hayatının son yıllarını kendisini tamamen resim yapmaya adamıştı.

Bundan yıllar önce TRT MÜZİK için "Müzik Kronolojisi" programını yaptığımda bana büyük bir jest yapmış ve binlerce plaktan oluşan plak koleksiyonunu hediye etmişti.Bu büyük plak koleksiyonunun kıymetini en çok sen bilir ve en güzel sen korursun demişti.

Bu plaklar, bir zamanlar Fenerbahçe Kalamış Koyu'nda yer alan ve Metin Milli'nin sahibi olduğu Belvü Gazinosu'nda uzun yıllar müzik severlerin beğeniyle dinlediği dönemin ünlü plaklarıydı.

Seninle yaptığımız uzun müzik sohbetlerini çok özleyeceğim. Canım Metin Ağabeyim mekanın cennet olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Huzur içinde uyu. Türk Sanat Müzik Tarihi'ne adın altın harflerle yazıldı