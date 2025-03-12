Metin Öztürk "Bu şampiyonluklar, başkana yazar"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, divan kurulunun her ay toplanmasının övünç kaynağı olduğunu belirterek, "Kemerburgaz Tesisleri'nde futbol aklına ihtiyaç olduğu söylendi. Elbette var. Birçok branşta ihtiyaç var. Galatasaray, başkanlıkla yönetiliyor. En önemli ekonomik noktamız da futbol. Galatasaray'ın futbol aklı her zaman seçilmiş başkandır.

"BU ŞAMPİYONLUKLAR BAŞKANA YAZAR"

Bu şampiyonluklar başkana yazar. Bundan önceki başarısızlıklar da o dönemin başkanına yazar. Takımın teknik direktörü ve gözlemci ekibi, ihtiyaçları tespit eder. Futbolcu listeleri verilir. Sonrasında futbolcuların takımlarıyla ve menajerleriyle bütçe çerçevesinde görüşülür. İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş'in kendi kendine hareket edecek yetkisi yok. Büyük haksızlıklara uğruyorlar. Ailelerine de inanılmaz hakaretler ediliyor. Buna rağmen Galatasaray aşkıyla görevlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.