Metin Öztürk "Salvatore Foti, Barış Alper Yılmaz'ın annesine küfür etti"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk A Spor ekranlarında Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları değerlendirdi.

Öztürk "Bunları mutlaka hukuk ekibimiz hazırlayacak. Daha bu bize akşam üstü geldi. Ben henüz yönetimden kimseyle konuşmadım. Raporları avukatımızdan aldım.

"OKAN BURUK'A BİRİLERİNİN YÖNLENDİRMESİYLE SARI KART YAZILDI"

Okan Hoca 'Çok iyi hakem performansı' dediği için rapor yazılmış, sarı kart görmüş. Bu ne zamandan beri hakaret ya da tahrik unsuru oldu? Hocaya sahada sarı kart gösterilmemiş. Herhalde birilerinin yönlendirmesiyle içerde sarı kartı yazıldı.

"TAHRİK DENİP CEZASI İNDİRİLECEK"

Bunun sonuçlarını göreceğiz. Pazar veya pazartesi günü büyük ihtimalle Mourinho'ya ceza verilecek PFDK tarafından. Sonrasında tahrik denip indirilecek. Arkasından Mourinho hiçbir olmamış gibi devam edecek! Bundan önce yaptıkları gibi.

Galatasaray 1905 yılında kurulmuş, Fenerbahçe 1907 yılında. Üç gün sonra biz yine maç oynayacağız ama o utanç verici saldırıyı yapan teknik direktör burada olmayacak. İyi ki o teknik direktör bizim hocamız değil. PFDK ve tahkim kararlarını dikkatle izleyeceğiz

"ÇOK İYİ HAKEM PERFORMANSI" DEMİŞ

Barış Alper’in sevkiyle ilgili hukuk ekibimiz tabii ki hazırlanacak. Mourinho’ya ceza 5-10 maç arası. Verilir, verilmez ayrı konu. Fenerbahçe tarafı tahrik var diyor. TFF'den gelen raporda Okan Hoca ile ilgili şu yazıyor: Ev sahibi hocası da oradaydı. Bizi tebrik ederken çok iyi hakem performansı dedi. Daha sonra aynı söylemi ev sahibi takımın hocasına bakarak ve bağırarak tekrarladı.

"FOTİ, BARIŞ ALPER'İN ANNESİNE KÜFÜR ETTİ"

Salvatore Foti, efendi efendi yürüyen Barış Alper Yılmaz'ın annesine küfrediyor, 4. hakem de yanında, küfrün ne olduğu raporda da yazıyor. Bir Türk çocuğunun annesi ve bayrağı kutsaldır. Barış Alper'e annesi üzerinden küfrediliyor" ifadelerini kullandı.