Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Nasıl devam ediyorlar bilmiyorum

Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Nasıl devam ediyorlar bilmiyorum

Süper Lig’de Ankaragücü galibiyetinin ardından şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da 2. Başkan Metin Öztürk Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Metin Öztürk’ün programda Fenerbahçe için söylediği sözler büyük tartışma yarattı.

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları;

-Bizde başarılı olamazsan gidiyorsun. Bu inanılmaz, bence keyifli bir şey. Başka kulüplere bakıyorsunuz, isim vermeye gerek yok. 10 sene geçiyor, adamlar bir şekilde başarılı olduklarını iddia edip, devam ediyorlar. Nasıl 10 sene boyunca şampiyon olmadan devam ediyorlar bilmiyorum. Bizde 2 sene üst üste şampiyon olmadığın zaman hemen kapının önüne koyup, yeni yönetimi getiriyorlar.

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