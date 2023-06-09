Metin Öztürk'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi: Bitmek üzereler

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluğun ardından katıldığı sosyal medya kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları;

-Icardi bu sene şampiyonluğumuza pek çok katkı sağladı. Bizim çok önemli bir oyuncumuz. Önümüzdeki sene de kadromuzda tutmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Başkanımız muhtelif kuruluşlarla Icardi için sponsorluk görüşmeleri yapıyor. Böyle bir sponsorluk gelirse Icardi kalır.



-Elması, cam parçası zannederken, biz tozunu attırdık. Icardi de sahanın ve rakiplerin tozunu attırdı. Icardi bir sene önce Galatasaray'a gelseydi, Arjantin Milli Takımı'nda izlerdiniz

-Şu an netleşmiş, bitmek üzere olan iki transferimiz var. Ama mutlaka Erden Bey daha iyi biliyordur, mevcut döneceklerden bahsetmiyorum. 4 ya da 5 tane Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak çapta transferimiz olacak.



-Erden Timur transfer görüşmeleri için yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla bir şeyi küçülterek büyütemezsiniz. Büyütmek de çok para harcamak değil. Digiturk'ten 500 milyon dolar alındığı dönemde büyük takımların bütçeleri 100 milyon dolar seviyesindeydi. Bu sene 32 milyon Euro civarı maaş bütçemiz vardı. Erden Timur çalışkanlığı, ahlakı ve açık fikirliliği bu başarıyı getirdi. Gitmek isteyen oyuncuları da kalmaya ikna etti.



-Galatasaray'da neyi hayal edersiniz? Şampiyonluğu… Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı. Hayal ettiğimiz her şeyi Dursun Özbek liderliğinde başardık. 2018'de Mustafa Cengiz kazanınca dışarıdan taraftar olarak destek verdik ama gölge kabine gibi devamlı işin içinde olduk. 2021 seçimine Dursun Özbek ile beraber girmek istedik ama kendisi arzu etmedi. 2022 seçiminde bize liderlik etmeye karar verdi ve yola devam ettik. Bu bir koalisyon veya birleşme değil. Ben sadece lider gelene kadar ekibi muhafaza ettim. Dursun Özbek, inşallah uzun yıllar liderliğimizi yapacak ta ki biz 5'inci yıldızı görene kadar. Başkaları 4'üncü yıldızı görmeden, biz 5'inci yıldızı görmüş olacağız. Onlar 5'inci yıldızlarını kendi etiketlerinde, kendi dolaplarında, hangi matbaada bastırırlarsa orada kullanırlar.



-Biz 30 Nisan'daki seçimden önce Okan Buruk ile anlaşmıştık. Dursun başkanımız liderliğinde yola devam ederken bu konuyu hiç konuşmadık. Çünkü bizde başkanlık var, başkan karar verir. Seçimden sonra bu konu gündeme geldiğinde 'Biz devam etseydik Okan Buruk ile devam edecektik ama artık biz Dursun Özbek liderliğinde olan bir ekibiz. Dursun Özbek kimle anlaşırsa onunla devam ederiz' demiştik. Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Bundan önce Akhisar'da bir Türkiye Kupası, Başakşehir'de Süper Lig şampiyonluğuyla çok genç yaşına rağmen kendini kanıtlamış. Okan Hocamız, liderimiz Dursun Özbek ve müthiş bir Galatasaray sevdalısı bizim için büyük şans Erden Timur… Herkes Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkmaya başladı. Ben çok net hatırlıyorum. Erden Timur yurt dışı seyahatinden dönerken gelip tesiste yatmıştı. Bu aslında Galatasaray'ın bugünkü başarısını gösteriyor ve Galatasaray'a dikkat edin Galatasaray hep kaotik dönemlerden şampiyon çıkmıştır.



-Biz 1 ay gibi kısa sürede Galatasaray Adası'nın inşasını yaptık. Bu yaz üyelerimiz adadan faydalanacak. Futbol takımımız ekim-kasım gibi Kemerburgaz'a taşınır. Biz Florya'da 2 sahada antrenman yapıyoruz. Yeni tesisimizde 6 tane yeni nizami sahamız olacak. Orada bir yer daha kiralayıp bunu 8 nizami sahaya çıkarabiliriz. Florya'da kiracısı olduğumuz, kendimize ait olan yeri 1 milyar 85 milyon TL + KDV ödeyip tapusunu aldık. Florya'dan 10 milyar TL civarında bir net gelir hedefliyoruz. Mecidiyeköy'den 1,5 milyar TL civarı gelir bekleniyor. Orada satışlar devam ediyor. Florya'da ilk temeli attıktan sonra 1. etaptan yaklaşık 2,5-3 milyar TL'lik bir satış bekliyoruz. Mutlaka dünyaca ünlü bir marka ile anlaşacağız konut projesi ile ilgili… Bütün borcumuzu ödeyip 2024 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız. Borcunuz olmasa 1 milyar TL gibi büyük bir rakamı ödemekten kurtulacaksınız. Galatasaray sadece futboldan ibaret değil. Diğer branşlara da yatırım yapacağız. Olimpik sporlar da önemli. Dünya çapında futbolcuları daha rahat çekebileceğiz artık hedefimiz çeyrek final değil final olacak. Kulüpler kendi kaynaklarını yaratamazsa taşıma suyuyla değirmen dönmez. Birilerinden para istemekten bankalara el açmaktan kurtulmalısınız.



-Kadromuzdan hiçbir futbolcuyu bırakmak istemiyoruz. Okan Buruk'un bizden talepleri var. Erden Timur da sonuna kadar bunun peşinde. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekseniz zaten görüştüğünüz oyuncular da o seviyede. İsim ifade etmek istemiyoruz çünkü 7-8 milyon euro vereceğiniz bir adam 12-13 milyon Euro'ya fırlıyor. Galatasaray'ın talip olduğu oyuncuyu başkaları alamayınca 'Galatasaray aslında onu 2 katı fiyata aldı' diyorlar. Kimse suyu bulandırmasın, herkes kendi bulanık suyunda yüzsün. Galatasaray tertemiz, pırıl pırıl suda Avrupa'ya doğru gidiyor.

-Bana kalsa biz Okan Hoca ile 5 yıllık anlaşma yaparız. Ama seneye seçim var. Kulüp bir önceki hocada sıkıntı yaşadı. Torrent ile tazminat davası devam ediyor. Burada her bir taraftarın parası ve ahı var. Galatasaray'ın hakkını yemeyecek ve yedirmeyeceksiniz. Sezon biter, biz tekrar seçilirsek, tabii ki Okan Buruk ile devam ederiz.