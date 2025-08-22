Metin Şentürk en yakınını kaybetti! Hayranlarından dua istemişti

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile takipçilerinden kanserle mücadele eden kardeşi için dua istemişti.

Şentürk, “Duanın gücüne inanan biri olarak, kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun” demişti.

ACI HABERİ DUYURDU

Bugün yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Şentürk, “Ailemizin kıymetlisi, kardeşimiz Bayram Şentürk, 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” ifadeleriyle kardeşinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Cenaze namazının 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü öğle namazını takiben İstanbul Fatih Camii’nde kılınacağı, ardından cenazenin Kozlu Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.