Metin Şentürk üzen haberi ilk kez paylaştı! Hayranlarından dua istedi

Zor günler geçiren ünlü şarkıcı Metin Şentürk kardeşinin kanserle mücadele ettiğini söyleyerek hayranlarından dua istedi.

DUA İSTEDİ

Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü ilk defa açıklayan Şentürk takipçilerine içini döküp dua istedi.

Şentürk, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. dedi.

''HASTANEDEYİZ ACILARI YOĞUN''

Şentürk, duygulandıran paylaşımında;

"Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun'' ifadelerini kullandı.

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Şarkıcı Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da dünyaya geldi. Şentürk, üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetti. Ünlü şarkıcı öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başladı.

Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okudu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirdi. Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başardı.