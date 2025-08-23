Metin Şentürk’ün acı günü! Ayakta durmakta zorlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sanatçı Metin Şentürk'ün kansere yenik düşen kardeşi Bayram Şentürk, Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Metin Şentürk ayakta durmakta zorluk çekti.

Sanatçı Metin Şentürk'ün yaklaşık 11 aydır kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk dün hayatını kaybetti.

Şentürk için bugün Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Metin Şentürk taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cenazeye Şentürk'ün ailesi, yakınları ve sanat camiasından isimler katıldı. Bayram Şentürk, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Metin Şentürk, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Törende ayakta durmakta zorlanan Şentürk'ü yakın dostları yalnız bırakmadı.

