Metin Uca direksiyon başında fenalaştı ağaca çarparak durabildi. Kaza hastalığını ortaya çıkardı

Televizyon programcısı Metin Uca yaşadığı rahatsızlık nedeniyle direksiyon başında fenalaşarak kaza geçirdi.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Metin Uca direksiyon başında fenalaştı ağaca çarparak durabildi. Kaza hastalığını ortaya çıkardı

Ünlü televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dilovası'nda trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Bir hafta boyunca yoğun bakım inme merkezinde tedavi altında olacağını açıklayan Uca paylaşımla yaşadığı durumu özetledi.

Sunucu Uca, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaza geçirdiğini de açıkladı.

Uca şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili @kubrakb ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim.

Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim.

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim.”

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