Metin Uca'nın gözleri yaşartacak sırrı ortaya çıktı

Gazeteci Metin Uca, 17 Kasım Pazar günü hayatını kaybetti. Yazarı olduğu Kafa Dergisi, Uca'yla ilgili bir sırrı paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Metin Uca'nın gözleri yaşartacak sırrı ortaya çıktı

Tedavi gördüğü hastanede entübe edilen tiyatrocu, yazar ve gazeteci Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti.

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Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlendi, cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Metin Uca'yla ilgili yazarı olduğu Kafa Dergisi'nden bir açıklama geldi. Açıklamada Metin Uca'nın bunca yıldır dergiden telif almadığı, telif ücretini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığı belirtilerek şu ifadeler kullandı:

Yazarımız, canımız Metin Uca'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken aldığımız bir kararı paylaşmak isteriz: Metin Uca, dergiden aldığı telifin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışlanmasını isterdi. Biz de Metin Uca'nın aldığı telifi Kafa Dergisi var olduğu sürece, eğitimlerine devam etmekte zorluk yaşayan öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla her ay @CagdasYasamDD 'ne Metin Uca adına yatırmaya devam edeceğiz. Senin adın ve iyiliğin dalga dalga büyüyecek Metin Abi. Seni seviyoruz.

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