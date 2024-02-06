MetLife Hızlaal yeni BES’ini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
MetLife Hızlaal yeni BES’ini açıkladı
MetLife Emeklilik ve Hayat, Türkiye'nin önde gelen ferdi kaza, hayat, tamamlayıcı sağlık sigortaları ve bireysel emeklilik şirketlerinden biri olarak bilinir. Şirket, 0-18 yaş aralığındaki katılımcılar için özel tasarlanmış bir kampanya başlattı.

Bu kampanya çerçevesinde, "İlk BES'im" adlı bireysel emeklilik planı için MetLife'ın dijital satış platformu olan MetLife Hızlaal üzerinden yeni bir teklif sunuldu.

Kampanya dahilinde, 22 Ocak - 30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında MetLife Hızlaal üzerinden İlk BES'im planını satın alan müşteriler, belirli koşullar doğrultusunda aylık katkı paylarına %30 devlet katkısının yanı sıra aylık %10 ek katkı alma hakkı elde edecekler.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, BES katılımcılarının %30 devlet katkısından faydalanabileceklerini ve birikimlerini hisse senedi, altın ve döviz gibi çeşitli fonlarda değerlendirebileceklerini belirtti.

Yurtseven ayrıca, ilk BES'im kapsamında yeni müşterilere MetLife Hızlaal üzerinden %10 ek katkı imkanı sunulduğunu dile getirdi.

Yurtseven, ilk BES'im kapsamında sunulan eğitim ve destek asistans paketi ile MetLife müşterilerinin, 7 gün 24 saat ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra anlaşmalı eğitim koçluk ofislerinden yılda bir kez ücretsiz kariyer koçluğu alabileceklerini, atölye programlarından indirimlerden yararlanabileceklerini ve 40'tan fazla şehirde geçerli olan hobi kulüpleri ve özel indirimlerle çocuk ve gençlerin geleceklerini planlamalarına yardımcı olacak hizmetlerden faydalanabileceklerini belirtti.

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