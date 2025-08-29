Metrelerce sürüklendi! Savaş uçağı yere çakıldı alev topuna döndü

Polonya’da Radom kentinde hava gösterisi provasında F-16 savaş uçağı düştü. Piste çarparak alevler içerisinde kalan uçak piste metrelerce sürüklendi. Ülkeyi yasa boğan olayda hava kuvvetleri açıklama yaptı. Uçağın düşme anı ise kameralara yansıdı.

Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı, Radom kentinde hafta sonu düzenlenecek hava gösterisi öncesi yapılan prova sırasında düştü. Polonya ordusundan yapılan açıklamada, kaza sırasında seyircilerden ya da bölgede bulunanlardan yaralanan olmadığı belirtilerek, "Olay yerinde derhal kurtarma çalışmaları başlatıldı" denildi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "F-16 uçağının düşmesi sonucu bir Polonya ordusu pilotu hayatını kaybetti. Ülkesine her zaman özveri ve büyük cesaretle hizmet eden bir subaydı. Onun hatırasına saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde uçağın gösteri sırasında "fıçı tonosu" manevrası yaptığı, ardından yere çarparak alevler içinde pist boyunca sürüklendiği görüldü. Kazada pistin hasar gördüğü ve hafta sonu yapılması planlanan Radom Hava Gösterisi'nin iptal edildiği duyuruldu.

