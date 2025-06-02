Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084 Sokak’ta yaşanan olayda, 4 katlı binanın dış cephesinde yük asansörü kuran Mehmet A. G., elektrik akımına kapılıp 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Güner’i ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürdü.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Boynunda kırık tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunan Mehmet A. G., buradaki tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedilirken, görüntülerde ustanın çalışma esnasında elektrik çarpması sonucu düşmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.