Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da 4 katlı binada yük asansörü montajı yapan usta, iskeleden düşerek ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedilirken, ustanın elektrik çarpması sonucu düştüğü düşünülüyor.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084 Sokak’ta yaşanan olayda, 4 katlı binanın dış cephesinde yük asansörü kuran Mehmet A. G., elektrik akımına kapılıp 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek ağır yaralandı.

korkunc-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-guvenlik-kamerasi-her-seyi-kaydetti-1.jpg

İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Güner’i ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürdü.

korkunc-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-guvenlik-kamerasi-her-seyi-kaydetti-2-001.jpg

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Boynunda kırık tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunan Mehmet A. G., buradaki tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

korkunc-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-guvenlik-kamerasi-her-seyi-kaydetti-3-001.jpg

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay, güvenlik kamerasınca anbean kaydedilirken, görüntülerde ustanın çalışma esnasında elektrik çarpması sonucu düşmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

korkunc-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-guvenlik-kamerasi-her-seyi-kaydetti-4-001.jpg

korkunc-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-guvenlik-kamerasi-her-seyi-kaydetti-5-001.jpg

korkunc-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-guvenlik-kamerasi-her-seyi-kaydetti-6-001.jpg

korkunc-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-guvenlik-kamerasi-her-seyi-kaydetti-7-001.jpg

korkunc-kazanin-goruntusu-ortaya-cikti-metrelerce-yuksekten-yere-cakildi-guvenlik-kamerasi-her-seyi-kaydetti-8-001.jpg

Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Son Haberler
Bronzlaşmanın ölümcül tehlikesi ortaya çıktı! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Bronzlaşmanın ölümcül tehlikesi ortaya çıktı! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini Süper Lig'de buldu
Trabzonspor Uğurcan'ın alternatifini Süper Lig'de buldu
Rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 kişi yanarak öldü!
Rehabilitasyon merkezinde yangın: 12 kişi yanarak öldü!
İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
Metrelerce yüksekten yere çakıldı! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti