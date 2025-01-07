Metro boks ringine döndü: Bursa’da tekmeli tokatlı kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da iki kişi metro istasyonunda omuz atma meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi birbirlerine tekmeli tokatlı kavgaya tutuştu. Kavga anlarında metroda bekleyen vatandaşlar tedirgin oldular.

Bursa'da bir metro istasyonunda omuz atma meselesi yüzünden tartışan iki kişi istasyon içerisinde tekme tokat kavgaya tutuştu. Birbirine giren şahısları belediyenin temizlik görevlisi ayırdı.

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Edinilen bilgiye göre, Davutdede Metro İstasyonunda iki kişi omuz atma meselesinden önce tartıştı ardından tekme tokat birbirine girdi. İstasyon içerisinde kavga eden şahısları Yıldırım Belediyesi'nin temizlik işlerinde çalışan bir görevli ayırdı. Kavga eden şahıslar yüzünden akşam saati evlerine gidebilmek için metro bekleyen vatandaşlarda bir süre tedirgin oldu.

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Yaklaşık 3 dakika boyunca süren kavgayı ayırmak için sadece bir kişinin müdahil olması ise tepkiye yol açtı

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