Metro hırsızının pişkinliği pes dedirtti! Çaldığı telefonla gülerek uzaklaştı

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt

Londra’da bir metroda, kapılar kapanırken bir hırsız bir kadının telefonunu çaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da medyana geldiği öne sürülen hırsızlık olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir hırsızlık olayı büyük tepki çekti.

Göçmen olduğu öne sürülen bir şahsın profesyonel bir şekilde bir kadının cep telefonunu çaldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı

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HIRSIZ GÜLEREK UZAKLAŞTI

Metroya binen kadının dalgınlığından yararlanan hırsız kapının kapanması sırasından hızlı bir hamleyle cep telefonunu çaldı. Telefonu çalınan kadın ise ne olduğunu anlayamadı.

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Arsız hırsız, telefonu aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi gülerek uzaklaştı.

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Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağdı.

Kimi sosyal medya kullanıcısı hırsızlık olayının kurgu olduğunu savunurken kimisi de artık hırsızların profesyonelleştiğini ifade etti.

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İşte sosyal medya kullanıcıların olay üzerine yaptığı yorumların bazıları:

-Bende yolda biri elimden çeker korkusuyla bazen telefonu sıkı sıkı tutuyorum.

-Profesyonel olmuş artık

-Olayı kameraya çeken: Ben aslında yoooğummm

-Abi halk her yerde sadece bakıyor

-Bunların büyük kısmı etkileşim için yapılan tiyatrolar. Gerçekmiş gibi insanların önüne sunmayın.

-Kurgu kurgu

-Burda yıllardır oluyor bu olaylar yorumlarda laf edenlerin tek kelime etiğini görmedik

-Adam prof zamanlama müthiş

-Yine göçmen biri. Bu sorunlar sağ parti iktidarını yaklaştırıyor İngiltere de

-Ne kadar da rahat

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