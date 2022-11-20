﻿Metro İstanbul A.Ş. personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesindeki ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilanda daimi kadroda 142 personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alımında adaylar için KPSS ve ikamet şartı yok.

BAŞVURU ZAMANI VE BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 21 Kasım – 15 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer sayfasında yer alan genel başvuru alanına elektronik olarak yapacaklardır.



KADRO VE UNVAN DAĞILIMI

30 Demiryolu Teknisyeni (Ustası), 30 Elektrik Teknikeri/Teknisyeni, 30 Elektronik Teknikeri/Teknisyeni, 20 Engelli Personel, Mekanik Teknikeri/Teknisyeni ve 22 Ticari Ürün Satış Pazarlama Yetkilisi alınacaktır.

DEMİRYOLU TEKNİSYENİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Demiryolu Teknisyeni (Ustası) alımı için Meslek ve Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Tercihen mesleki yeterlilik sertifikası sınav ve kaynakçı sertifikasına sahip olmak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak, Bedenen sahada çalışabilecek olmak

Yeraltında çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak

Tercihen en az B sınıfı ehliyete sahip olmak

30 yaşını aşmamış olmak, Tercihen askerlik görevini yapmış olmak

Tercihen sigara kullanmamak

ELEKTRİK TEKNİKERİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Elektrik Teknikeri/Teknisyeni Meslek ve Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Temel elektrik elemanları hakkında bilgi sahibi olmak

Tercihen alanında en az 5 yıl raylı sistem araç projelerinde en az 2 yıl deneyimli olmak

ELEKTRONİK TEKNİKERİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Elektronik Teknikeri/Teknisyeni Meslek ve Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak

Tercihen 35 yaşını aşmamış olmak

Tercihen fiber optik kablo ve ekipmanları anda montaj ve kaynak işlerinde tecrübeli olmak

Alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak

ENGELLİ PERSONEL KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

En az lise mezunu olmak

Office programlarına hakim olmak

Raporlama konusunda tecrübeli olmak

En az %40 ve üzeri engelli olmak.

MEKANİK TEKNİKERİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Mekanik Teknikeri/Teknisyeni Meslek ve Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak, 35 yaşını aşmamış olmak

Tercihen Raylı sistem araç projelerinde en az 2 yıl deneyimli olmak

TİCARİ ÜRÜN SATIŞ PAZARLAMA YETKİLİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

En az Önlisans mezunu olmak

Ofis programlarına hakim olmak

Tercihen İngilizce biliyor olmak

Aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

Satış pazarlama ve e-ticaret tecrübesine sahip olmak