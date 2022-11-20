﻿Metro İstanbul A.Ş. personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesindeki ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilanda daimi kadroda 142 personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alımında adaylar için KPSS ve ikamet şartı yok.
BAŞVURU ZAMANI VE BAŞVURU ŞEKLİ
Adaylar başvurularını 21 Kasım – 15 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer sayfasında yer alan genel başvuru alanına elektronik olarak yapacaklardır.
KADRO VE UNVAN DAĞILIMI
30 Demiryolu Teknisyeni (Ustası), 30 Elektrik Teknikeri/Teknisyeni, 30 Elektronik Teknikeri/Teknisyeni, 20 Engelli Personel, Mekanik Teknikeri/Teknisyeni ve 22 Ticari Ürün Satış Pazarlama Yetkilisi alınacaktır.
DEMİRYOLU TEKNİSYENİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Demiryolu Teknisyeni (Ustası) alımı için Meslek ve Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Tercihen mesleki yeterlilik sertifikası sınav ve kaynakçı sertifikasına sahip olmak
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak, Bedenen sahada çalışabilecek olmak
Yeraltında çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak
Tercihen en az B sınıfı ehliyete sahip olmak
30 yaşını aşmamış olmak, Tercihen askerlik görevini yapmış olmak
Tercihen sigara kullanmamak
ELEKTRİK TEKNİKERİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Elektrik Teknikeri/Teknisyeni Meslek ve Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Temel elektrik elemanları hakkında bilgi sahibi olmak
Tercihen alanında en az 5 yıl raylı sistem araç projelerinde en az 2 yıl deneyimli olmak
ELEKTRONİK TEKNİKERİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Elektronik Teknikeri/Teknisyeni Meslek ve Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak
Tercihen 35 yaşını aşmamış olmak
Tercihen fiber optik kablo ve ekipmanları anda montaj ve kaynak işlerinde tecrübeli olmak
Alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak
ENGELLİ PERSONEL KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olmak
Office programlarına hakim olmak
Raporlama konusunda tecrübeli olmak
En az %40 ve üzeri engelli olmak.
MEKANİK TEKNİKERİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Mekanik Teknikeri/Teknisyeni Meslek ve Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak, 35 yaşını aşmamış olmak
Tercihen Raylı sistem araç projelerinde en az 2 yıl deneyimli olmak
TİCARİ ÜRÜN SATIŞ PAZARLAMA YETKİLİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
En az Önlisans mezunu olmak
Ofis programlarına hakim olmak
Tercihen İngilizce biliyor olmak
Aktif olarak araç kullanabiliyor olmak
Satış pazarlama ve e-ticaret tecrübesine sahip olmak
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