Metro İstanbul duyurdu. Bazı metro seferleri 02.00'ye kadar uzatılacak

Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarda seferler 02.00'ye kadar uzatılacak:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı,
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı,
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı,
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı,
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı,
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı,
M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı,
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı,
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı,
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı.