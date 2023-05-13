Metro İstanbul duyurdu. Bazı metro seferleri 02.00'ye kadar uzatılacak

Metro İstanbul, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle metro seferlerinin uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul duyurdu. Bazı metro seferleri 02.00'ye kadar uzatılacak

Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarda seferler 02.00'ye kadar uzatılacak:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı,

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı,

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı,

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı,

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı,

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı,

M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı,

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı,

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı.

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