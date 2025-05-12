Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda arıza! Seferler aksadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda arıza! Seferler aksadı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.

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Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

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Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.

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