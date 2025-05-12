Metro İstanbul duyurdu: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda arıza! Seferler aksadı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.
Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
#MetroDuyuru #M3 #M9— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 12, 2025
M3 Bakırköy-Kayaşehir ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında seferler normale dönmüştür. https://t.co/1td6w0ziUF
Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 12, 2025
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/gCHvB69VRW