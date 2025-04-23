Metro İstanbul'dan son dakika deprem açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
Metro İstanbul'dan son dakika deprem açıklaması

İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında yapılan kontrollerde, Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatları ile viyadük, köprü gibi noktalarda hasar tespit edilmediği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarda gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Ünlü rapçi Sefo deprem anını takipçileri ile paylaştı. Kaçış anı gündem oldu
Ünlü rapçi Sefo deprem anını takipçileri ile paylaştı. Kaçış anı gündem oldu
İskenderun Balıkçı barınağında vinç faciası: Tekneler zarar gördü
Balıkçı barınağında vinç faciası!
Bilim Kurulu'ndan İstanbullulara deprem uyarısı!
Bilim Kurulu'ndan İstanbullulara deprem uyarısı!
Kuşadası’nda 7 yıllık firari jandarmadan kaçamadı
7 yıllık firari jandarmadan kaçamadı
Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti