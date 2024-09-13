Metro İstanbul'dan Süper Lig maçı nedeniyle ek sefer duyurusu

Kaynak: Haber Merkezi
Metro İstanbul'dan Süper Lig maçı nedeniyle ek sefer duyurusu

Metro İstanbul, Trendyol Süper Lig'te yarın Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç sebebiyle 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağını açıkladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından gerçekleştirilen duyuruda, "14 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Rizespor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan duyuruda, maçın ardından taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek sefer olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı ifade edildi.

Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakabilecekleri güzergah görseline de duyuruda bahsedildi.

Son Haberler
23 yıllık ‘YENİÇAĞ’ gururu
23 yıllık ‘YENİÇAĞ’ gururu
Borsacılar neden isyan etti?
Borsacılar neden isyan etti?
Millî güçler tatilde
Millî güçler tatilde
Önce yeni anayasa mı önce tam demokrasi mi?
Önce yeni anayasa mı önce tam demokrasi mi?
SGK prim borçlarını tahsil ediyor
SGK prim borçlarını tahsil ediyor