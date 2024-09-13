Metro İstanbul'dan Süper Lig maçı nedeniyle ek sefer duyurusu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından gerçekleştirilen duyuruda, "14 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Galatasaray-Rizespor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan duyuruda, maçın ardından taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek sefer olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı ifade edildi.

Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakabilecekleri güzergah görseline de duyuruda bahsedildi.