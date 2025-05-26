Metro istasyonunda 3 arkadaşı bıçaklayan şüpheli ve arkadaşları gözaltında

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalıkızık Metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.'nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi. Yanlarına gelen kişi ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

20 DAKİKADA YAKALANDILAR

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 3 arkadaşı bıçaklayan Ö.V. ile yanındaki R.T., B.Ö., ve B.K.'yi olaydan 20 dakika sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, yaralanan Cahit A., polise verdiği ifadesinde, "İşten geliyorduk. Metro beklediğimiz sırada aramızda tartışma çıktı ve bıçakladı. Yanında birkaç arkadaşı da vardı" dedi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.