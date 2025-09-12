Metro İstasyonu’nda şok görüntü! Bursa'da görünmez kaza gerçekleşti

Kaynak: DHA

Bursa görünmez denilen kaza göründü. Osmangazi’de bir sürücü seyir halinde giderken otomobilin lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Bağlarbaşı Metro İstasyonu yaya alt geçide giderek durdu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerindeki Bağlarbaşı Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Lastiğin patlaması sonucu Yunus Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MHH 533 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki yaya alt geçidine girdi. Araç, aşağıya inen merdivenler ile duvar arasında sıkıştı. Yunus Ö., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin alt geçitte sıkışan hafif ticari aracı çıkarmak için çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

