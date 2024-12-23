Metro istasyonunda uyuyan kadını ateşe verip yaktı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Metro istasyonunda uyuyan kadını ateşe verip yaktı

Dünya, bir kadının New York'ta metro istasyonunda uyurken ateşe verilerek yakılması vahşetini konuşuyor.

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın uyurken kimliği henüz öğrenilemeyen bir saldırgan tarafından ateşe verildi. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

ABD'de metroda uyuyan bir kadın görülmedik bir vahşetin kurbanı oldu.

atese2.jpg

ABD'nin New York kentindeki Coney Island-Stillwell Avenue metro istasyonunda bir kadın uyurken, kimliği belirsiz bir adam tarafından ateşe verildi. Kadın, olay yerinde ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti.

atese3.jpg

atese4.jpg

TRENDE GİDERKEN YAKALANDI

Olay sabah 07.30 sıralarında gerçekleşti. Polis, 33 yaşındaki şüphelinin F trenindeyken kurbanın yanına yürüdüğünü ve kurbanın giysilerini tutuşturmak için çakmak kullandığını söyledi.

Devriye gezen polis ekipleri inceleme yapmak için gittiğinde metro istasyonunun içinde kadının tamamen alevler içinde kaldığını gördü. Memurlar yangını söndürdü ancak müdahale eden acil ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Şüpheli ve mağdurun birbirleriyle etkileşime girmediği belirtildi.

Polis, şüpheliyi teşhis ettikten sonra 3 lise öğrencisinin 911'i aradığını ve ekiplerin şüpheliyi Herald Meydanı'ndaki F treninde yakaladığını söyledi.

Öldürülen kadının yaşı ve kimliği şu an için bilinmiyor.

Son Haberler
Düşen ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı
Düşen ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı
Metro istasyonunda uyuyan kadını ateşe verip yaktı
Metro istasyonunda uyuyan kadını ateşe verip yaktı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Selçuk Saykal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Selçuk Saykal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurup, eski eşini 13 yerinden bıçakladı Çığlıkları sokakta yankılandı
Pusu kurup, eski eşini 13 yerinden bıçakladı Çığlıkları sokakta yankılandı
Volkan Demirel Şenol Güneş gerginliğinde ikinci perde! 'İt de gelse hoş geldin derim'
Volkan Demirel Şenol Güneş gerginliğinde ikinci perde! 'İt de gelse hoş geldin derim'