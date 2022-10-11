Kadıköy Metrosu'ndaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Emrah Yılmaz’a silahla kasten yaralamaya teşebbüs, silahla kasten yaralama, hakaret, zincirleme şekilde silahla tehdit ve halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yılmaz, “Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Müşteki beni tahrik etmiştir, tekme atmıştır” demişti.(DHA)